Wiener-Wohnen-Mitarbeiter "geschmiert": Prozess noch im November

Protokoll über Besprechungen

Dass der Hauptangeklagte schriftliche Protokolle über wöchentliche Besprechungen mit seinen eingeweihten Beschäftigten als PDF-Dateien abgespeichert hatte, fiel ihm im Zuge der Ermittlungen insofern auf den Kopf, als er damit ungewollt ihn belastendes Beweismaterial generiert hatte.

Die inkriminierten Vorgänge wurden damit teilweise bis ins Detail dokumentiert, sie konnten im Zuge von Hausdurchsuchungen sichergestellt und ausgewertet werden. Die WKStA zitierte in ihrer Anklageschrift, wie über die "Häuserliste" gewitzelt wird. So wird an einer Stelle zu in Rechnung gestellten Arbeiten festgehalten: "Wir machen ja gar nix. Außer putzen eventuell." - "Auch net, wenn's kaputt is?" - "Na. Es sind alle kaputt. Wir machen trotzdem nix.(...) Wir verrechnen drei und machen's net."

Die Verhandlung wird im Großen Schwurgerichtssaal über die Bühne gehen, wobei die ersten Sitzreihen im Publikumsbereich für die Angeklagten und ihre Verteidiger reserviert sind. Vorerst sind bis zum 7. Dezember sieben Verhandlungstermine anberaumt. Inwieweit dann weitere Verhandlungstermine benötigt werden, wird sich zeigen. Bei ehemaligen Gemeindebediensteten, die nur geringe Beträge eingestreift haben, käme im Fall einer geständigen Verantwortung und einer bisherigen Unbescholtenheit wohl eine diversionelle Erledigung in Betracht. Für sämtliche Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.