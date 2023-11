Prozess-Auftakt: Es lief wie geschmiert im Gemeindebau

Die Beschuldigten füllen die ersten Reihen des größten Verhandlungssaales. Davor haben ihre Verteidiger Platz genommen. Allein die Überprüfung der Generalien nimmt mehrere Stunden in Anspruch.

7.000 Scheinaufträge?

Den Angeklagten wird Bestechung und Bestechlichkeit im großen Stil angelastet. Es handelt sich zu einem guten Teil um (ehemalige) Mitarbeiter von Wiener Wohnen, außerdem um einen 58-jährigen Geschäftsmann und seine Mitarbeiter. Es sollen Reparaturarbeiten in Gemeindebauten in Auftrag gegeben worden sein, die entweder nie durchgeführt wurden – oder in Fällen, bei denen es gar keine Schäden gab. Im Gegenzug sollen die "Auftraggeber" Tankgutscheine erhalten haben.

➤ Lesen Sie mehr: Aktuelle Nachrichten aus Österreich