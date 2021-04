Wiener Wein namens „Schluck Impfung“ beschlagnahmt

Das Wiener Bioweingut Lenikus hat die Corona-Krise für einen PR-Gag genutzt. Kurzerhand wurden darum zwei Weinsorten „Schluck Impfung“ und „Wiener Jaukerl“ (Wienerisch für Spritzer) genannt.

„Wir wollten einen kleinen Schmunzler in die Gesichter der Menschen bringen, weil es gerade in Zeiten wie diesen wichtig ist, den Humor zu bewahren“, so Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe Lenikus.

Lustig oder nicht? Die im Landwirtschaftsministerium angesiedelte Bundeskellereiinspektion hat sich klar für unlustig entschieden und nun laut Angaben des Weinguts sämtliche Vorräte der „Schluck Impfung“ beschlagnahmt.