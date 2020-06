Der Wiener Koalitionskrach

In der Rot-Grünen Rathauskoalition hängt der Haussegen schief. Auslöser waren am Mittwoch zwei Medien-Interviews der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die Wiens Bürgermeister Michael Häupl unverblümt zu einer Wahlrechtsreform drängt. Die nicht abgesprochene Vorgangsweise sorgte prompt für eine veritable Krise in der Koalition. "Wenn man glaubt, dass man mich mit so einer Veröffentlichung unter Druck setzen kann, irrt man gewaltig", sagte am Donnerstag ein sichtlich verstimmter Bürgermeister.

Seit drei Jahren verhandelt Rot-Grün über eine Änderung des Wiener Wahlrechts (siehe unten), das derzeit die SPÖ massiv bevorzugt. Die Gespräche drehten sich zuletzt im Kreis.

Doch nach dem jüngsten grünen Vorstoß, schaut man innerhalb der SPÖ nicht mehr geduldig weg. Häupl hat für den kommenden Montag den Koalitionsausschuss einberufen. Eine Krisensitzung bei der es rundgehen dürfte: "Wir werden ordentlich Tacheles reden, ob das ein guter Stil ist, dem Partner über die Medien Vorschläge auszurichten", sagt ein Roter.

Vor allem weil gerade zu dieser Causa ursprünglich Stillschweigen vereinbart wurde. Am Dienstag habe man noch verhandelt – Mittwochabend müsse man Vorschläge in der Zeitung lesen. " Die Grünen sollten sich gut überlegen, ob das wirklich die beste Aktion für eine künftige Zusammenarbeit nach der Wahl war", poltert ein roter Funktionär.