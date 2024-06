Wiener Unternehmen soll rumänische Politiker mit Millionen geschmiert haben

Ein Prozess, der bis in die höchsten Politikerkreise Rumäniens reicht, findet seit Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien statt. Es geht um Untreue und Bestechung. Oder anders formuliert: Mögliche Schmiergeldzahlungen an hochrangige rumänische Politiker – darunter frühere Minister und Ex-Premierminister Adrian Nastase. Sie sollen beim Ankauf von Microsoft-Software-Lizenzen „Provisionen“ in Millionenhöhe bekommen haben.