Rumänien: EU-Wahl und vorgezogene Kommunalwahlen

Nach Angaben des Chefs der Ständigen Wahlbehörde (AEP), Toni Grebla, werden knapp 19 Millionen Wählerinnen und Wähler an den Wahlurnen erwartet, um ihre insgesamt 33 Europaabgeordneten sowie eine neue Riege von Kommunalpolitikern zu bestimmen.

17 Wahllokale auch in Österreich

Die knapp 19.000 Wahllokale im In- sowie 915 im Ausland öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr Lokalzeit. In Österreich ließen die rumänischen Behörden 17 Wahllokale einrichten, darunter sechs in Wien.

Obwohl sie im Europaparlament unterschiedlichen Fraktionen angehören, zieht die Koalition bestehend aus Postkommunisten (PSD) und Liberalen (PNL) diesmal bizarrerweise mit einer gemeinsamen Wahlliste in die Europawahl - ein Schritt, von dem sich die Koalitionspartner nach Angaben ihres Spitzenkandidaten, PSD-Vize Mihai Tudose, "mindestens die Hälfte" der 33 Rumänien zustehenden Mandate erhoffen.