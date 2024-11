Wiener U1 fährt ab Freitag voraussichtlich wieder im Normalbetrieb

Nach dem Brand in der Wiener U1 fährt die U-Bahn-Linie ab diesem Freitag aller Voraussicht nach wieder im Normalbetrieb. Die Reparaturarbeiten der betroffenen Strecke sowie die Sicherheitsprüfungen würden gut vorangehen, hieß es am Mittwoch von den Wiener Linien. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers in der vergangenen Woche würden in Zusammenarbeit mit einem externen Gutachter weitergehen.