Brand bei U1: Wie kommt man derzeit vom Hauptbahnhof in die Innenstadt?

Nach dem Brand von gestern Abend in einem Sonderzug der Wiener Linien ist die U1-Strecke zwischen Reumannplatz und Schwedenplatz gesperrt. Wie kommt man also in die Innenstadt?

Hier einige Alternativen:

Die S-Bahn

Mit der Stammstrecke gelangt man vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Landstraße/Wien Mitte im dritten Bezirk. Von da aus fahren die U-Bahnen der Linien U3 und U4 in unterschiedliche Richtungen.