Wiener trickst diebische Putzfrau aus

Ein Wiener hat seiner diebischen Putzfrau eine Falle gestellt, in welche die 46-Jährige am Dienstag auch prompt getappt ist. Der 51-Jährige hatte seine Börse, deren Geldscheine er zuvor abfotografiert hatte, offen hingelegt und so die Slowakin überführt, die sich auch tatsächlich daraus bediente, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die 46-Jährige hatte sich schon öfter am Tresor ihres Arbeitgebers zu Schaffen gemacht - insgesamt verschwand eine fünfstellige Summe. Daraufhin stellte er erfolgreich die Falle. Nachdem er die Putzfrau zur Rede gestellt hatte, rief der 51-Jährige die Polizei, der gegenüber die Ertappte die Diebstähle auch zugab.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: