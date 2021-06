Verkehrskontrolle führt Polizei zu privater Cannabis-Aufzucht

Polizisten wurden am Montag in der Früh aufgrund der unsicheren Fahrweise auf einen Motorradfahrer aufmerksam. Nach mehreren Verwaltungsübertretungen wurde er auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf gegen 6.15 Uhr angehalten.

Es stellte sich heraus, dass der 28-jährige Pole keinen gültigen Führerschein besitzt. Darüber hinaus zeigte der Mann Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung, eine Untersuchung verweigerte er jedoch.

Drogenfund

Die Verkehrspolizisten fanden schließlich auch noch Cannabis, das der 28-Jährige bei sich getragen haben soll. Er gestand, weiteres Cannabis bei sich zu Hause zu haben. Diese Aussage bestätigte sich wenig später.