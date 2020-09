Wiener Sommerbäder schließen, Schwimmhallen öffnen

In zehn der zwölf städtischen Bäder mit Schwimmhallen geschieht das bereits heute. Das Hallenbad in Hütteldorf folgt am 28. September, jenes in der Donaustadt am 1. Oktober. Somit sind dann alle städtischen Schwimmhallen wieder verfügbar.

Badezeit beschränkt

Drinnen bleiben sämtliche Corona-Baderegeln aufrecht. Das heißt: Abstand halten und Maske tragen (außer beim Schwimmen und Duschen). In den Becken ist nur eine reduzierte Zahl an Schwimmern erlaubt – für jeden Badegast müssen 6 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen.

Das vereinfachte Ticketsystem (Kinder zahlen einen Euro Eintritt, Jugendliche und Senioren zwei Euro und Erwachsene drei Euro), wird ebenso beibehalten wie die Bäderampel, die die Gästeauslastung anzeigt.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, darf jeder Gast nur noch drei Stunden bleiben. Und: Um möglichst vielen Menschen das Schwimmen zu ermöglichen, werden die Öffnungszeiten erweitert – und zwar in Summe um 30 Stunden pro Woche.