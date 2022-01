Wiener soll gedroht haben, Frau und gemeinsame Kinder abzustechen

Der Mann soll die Frau am Telefon bedroht haben, während sich die beiden 21-jährigen Kinder zu Hause befanden, das elfjährige Kind war nicht dabei. Die verständigte Polizei nahm kurze Zeit später den Mann widerstandslos in der Wohnung in der Simmeringer Hauptstraße fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und nach der Vernehmung wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Mit Bierflasche gedroht

Einen weiteren Fall der gefährlichen Drohung gab es im Bereich der Favoritenstraße im 10. Bezirk. Dort soll eine 35-jährige Nigerianerin ihren 53-jährigen Ehemann in der Wohnung mit einer zerbrochenen Bierflasche mit dem Umbringen bedroht haben.

Als das Opfer die Wohnung verlassen hat, soll die Tatverdächtige ihm die Bierflasche nachgeworfen haben. Auch sie wurde festgenommen und nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Ebenfalls wurde auch in diesem Fall ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Beim Vorfall blieb der 53-Jährige unverletzt.

