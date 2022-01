Festnahme: Mann soll in Wiener Wohnheim mit Messer gedroht haben

In der Nacht auf den Sonntag soll es zu einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim in Wien-Donaustadt gekommen sein.

Ein 61-Jähriger soll einen 36-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizeiangaben dürfte das Opfer vorher mit einem weiteren Bewohner im Wohnheim im Bereich Biberhaufenweg gesprochen haben. Von offizieller Seite gab es keine Informationen über die möglichen Gründe der Drohung oder um welches Wohnheim es sich handelt.

Die Polizei konnte den Staatsbürger Bosnien-Herzegowinas in seiner Wohnung widerstandlos festnehmen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen. Der 36-Jährige wurde beim Vorfall nicht verletzt.

