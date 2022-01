Alkoholisierter Unfalllenker ging auf Polizisten los

Ein alkoholisierter 53-Jähriger soll Samstagabend gegen 21 Uhr in Wien, im Bereich der Spetterbrücke, ungebremst auf eine stehende Fahrzeugkolonne aufgefahren sein. Dabei wurden vier Autos beschädigt und acht Menschen leicht verletzt, so die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Als es zur Unfallaufnahme kam, reagierte der Lenker aggressiv und ging mit den Fäusten auf die Polizisten los. Zwei Beamte wurden verletzt, einer konnte seinen Dienst nicht weiter versehen. „Die Polizisten hatten verschiedene Verletzungen. Sie hatten zum Beispiel Prellungen im Gesicht und im Körperbereich“, erzählte Polizei-Sprecher Christopher Verhnjak der APA. Der Mann, ein gebürtiger Kroate, wurde festgenommen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung von mehr als 1,9 Promille festgestellt.