Wiener Schulwart von Unbekanntem attackiert

Um kurz nach vier Uhr bemerkte der 41-jährige Schulwart - er lebt in einer Dienstwohnung in der Favoritener Volksschule - am Montag zwei Unbekannte, die sich unerlaubt Zutritt zum Schulgebäude verschafft hatten. Einer der Männer ergriff sofort die Flucht, der zweite blieb, wo er war. Zwischen ihm und dem 41-jährigen Wiener kam es zum Handgemenge.

Suche erfolglos

"Vermutlich wurde der Schulwart mit einem Messer attackiert, aber das ist erst Gegenstand von Ermittlungen. Verletzt wurde der Mann am Gesäß", berichtet Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Da zunächst nicht klar war, ob sich die Tatverdächtigen noch im Schulgebäude befanden, wurde das gesamte Areal abgesperrt und durchsucht. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Suche nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg. Auch ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, könne derzeit noch nicht bestätigt werden, so Haßlinger.

Schulwart im Spital

Der Schulwart wurde nach der Erstversorgung von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Ob der Vorfall in Zusammenhang mit dem ungeklärten Mord an einem Schulwart in Simmering steht, könne derzeit nicht gesagt werden. "Es ist noch viel zu früh, Aussagen in diese Richtung zu treffen. Die Ermittlungen laufen", sagt Haßlinger auf KURIER-Anfrage.

