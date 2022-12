Geschwisterpaar von Jugendbande in Favoriten ausgeraubt

Am späteren Sonntagnachmittag sollen in Favoriten zwei 14-jährige Brüder ohne offensichtlichen Grund auf offener Straße von mehreren Jugendlichen mit Tritten und Schlägen attackiert worden sein, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Bei dem Vorfall wurden die beiden Opfer verletzt und anschließend von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Handy in Mülltonne gefunden

Im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige, die zu den vorhandenen Personsbeschreibungen passten, angehalten und vorläufig festgenommen werden, heißt es von der Polizei. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei österreichische Staatsbürger im Alter von 14 und 15 Jahren handeln. Das geraubte Mobiltelefon wurde in einer Mülltonne aufgefunden und sichergestellt.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Tatverdächtigen befinden sich im Polizeigewahrsam. Die Einvernahmen sind aber noch ausständig, heißt es.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit de KURIER-Blaulicht-Newsletter: