Raub in der U4: Polizei fahndet nach drei Männern in Wien

Der Vorfall passierte bereits am 1. November, um 5 Uhr Früh: Die drei Männer im Bild sollen in der U4-Station Landstraße in Richtung Hütteldorf zugestiegen sein und zwei 19-Jährige bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem die Opfer der Forderung nachkamen, sollen die Männer von ihnen abgelassen haben.

Hinweise an die Polizei

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

