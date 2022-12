Uhr und Kreditkarte in Wien geraubt: Polizei sucht diesen Mann

Ein 27-jähriger Mann wurde in der Wiener Innenstadt von zwei Männern zu Boden geschlagen und verprügelt. Die Räuber rafften danach die Kreditkarte des Opfers und die Armbanduhr an sich und flüchteten in Richtung U-Bahnstation Stephansplatz. Ein 19-jähriger algerischer Staatsbürger konnte von der Polizei ausgeforscht werden. Nach dem zweiten Täter fahndet die Polizei. Nun liegt ein Foto des Verdächtigen vor.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. September gegen 4.45 Uhr in der Früh. Der 19-Jährige wurde im Zuge einer Sofortfahndung festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Dem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht.

Doch der Mann soll noch am selben Tag die geraubte Kreditkarte in einem Tankstellenshop in der Leopoldstadt verwendet haben. Dabei wurde er gefilmt.

Nun veröffentlichte die Polizei ein Bild des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost entgegen: 01-31310-62800 bzw. 62111.