Verdacht auf Schlepperei in Penzing: Verdächtiger flüchtete zu Fuß

Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien ist in der Nacht auf Montag ein Fahrzeug in technisch schlechtem Zustand aufgefallen. Nachdem der Wagen in der Hardikgasse in Penzing von der Polizei angehalten wurde, ging es Schlag auf Schlag: Insgesamt sechs Personen befanden sich in dem Auto, von denen ein Fahrzeuginsasse bei der Anhaltung um Asyl bat. Gleizeitig ergriff der 25-jährige Lenker zu Fuß die Flucht.

Verdacht auf Schlepperei

Die Beamten konnten den Mann aber einholen und vorläufig festnehmen, da sich in der Zwischenzeit der Verdacht auf Schlepperei erhärtete, berichtet die Polizei in einer Aussenung. Außerdem konnten beim Lenker Bargeld im vierstelligen Bereich sowie zwei Mobiltelfone sichergestellt werden. Eine Beeinträchtigung des Lenkers durch Suchtmittel könne ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Vier weitere Insassen wurden ebenfalls in Polizeigewahrsam genommen, heißt es. Das Fahrzeug befand sich in derart schlechtem technischen Zustand, dass die Polizei die Kennzeichen abnehmen musste. Das Fahrzeug wurde in weiterer Folge sichergestellt. Die Ermittlungen laufen noch.

