Ermittler konnten Serienräuber in Wien fassen

Der 23-Jährige dürfte mit den Überfällen seine Drogensucht finanziert haben. Der Mann soll mit einer Schusswaffe zwei Tankstellen-Überfälle in der Leopoldstadt und seinem Heimatbezirk begangen haben. Beim Überfall in das Handygeschäft in Meidling soll er ohne Beute geflüchtet sein.