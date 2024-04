Wiener schlug mit Hammer auf Nachbar ein

Der Angegriffene kam glimpflich davon: Er wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber wieder verlassen. Der Täter wurde festgenommen.

Ein 40-Jähriger soll Donnerstagvormittag in Wien-Floridsdorf seinen Nachbarn in dessen Wohnung mit einem Hammer attackiert und verletzt haben. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster schlug der Angreifer dem 33-Jährigen mehrfach auf den Kopf und auf den Oberkörper.

Gegen 10.45 Uhr läutete der 40-Jährige an der Wohnungstür seines Nachbarn. Als dieser aufmachte, stellte der Verdächtige seinen Fuß in den Türspalt und verschaffte sich laut Polizei Zutritt. Dann soll er den 33-Jährigen an geschlagen haben, das Opfer konnte flüchten.

Der 40-Jährige ging in seine eigene Wohnung zurück und zertrümmerte offenbar sein Mobiliar, unter anderem einige Vasen. Auch den Hammer zerstörte er dabei. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) wurde alarmiert und rückte an.