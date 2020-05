Das Recht auf Demo im Bademantel

Die Spaßdemo zu Ehren Udo Jürgens, die am Dienstag am Ring über die Bühne geht, erregt die Gemüter. Dabei wird zwar der Wortlaut des Versammlungsgesetzes ausgereizt. Es ist jedoch bei Weitem nicht die einzige Demo, die den Ringstraßenverkehr aus mehr oder weniger skurrilem Anlass zum Erliegen bringt. Knapp 60 Demonstrationen und Veranstaltungen fanden in diesem Jahr in Wien statt. Im Mittelpunkt standen dabei hochpolitische Anlassfälle wie auch Nischeninteressen.

Fraglich ist, ob den Wiener Durchschnittsbürger beispielsweise das Schicksal rumänischer Straßenhunde derart am Herzen liegt, dass dies alleine nur im Jahr 2014 eine dreimalige Ringsperre rechtfertigen würde.

In den vergangenen Monaten fanden am Ring aber auch Kundgebungen statt, die weit über Tierschutz-Anliegen hinausgingen. So wurde für die ukrainische Unabhängigkeit, die verfolgten Minderheiten in Syrien oder anlässlich der Besuche des türkischen Präsidenten Erdogan und seines russischen Amtskollegen Putin demonstriert. Auch wenn der Auslöser geopolitisch weit entfernt von Österreich liegt, ist die öffentliche Auseinandersetzung mit diesen Themen genauso rechtlich geschützt wie innerstaatliche Aufreger rund um Akademikerball, autofreie Innenstadt oder den Hypo-Schuldenberg.