Wiener Polizist von Raser gerammt und mehrere Meter mitgezerrt

Am Donnerstagvormittag nahm die Polizei in der Johannesgasse in Wien-Landstraße einen Motorradfahrer wahr, der eine Sperrlinie überfahren haben dürfte. Der Lenker ignorierte die Anweisungen der Polizei und versuchte, sich der Anhaltung zu entziehen.

Bei seiner Flucht soll der Raser sowohl das Rotlicht an einer Kreuzung als auch Einbahnregelungen missachtet haben. Zwischenzeitlich fuhr er auch auf einem Gehsteig, so die Polizei.

Da der 30-Jährige am Heumarkt seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste, versuchte ein Beamter die Situation zu nutzen und stellte sich dem Mann in den Weg. Der Lenker blieb nicht stehen und rammte den Beamten, der dabei mehrere Meter mitgezerrt wurde.

Seinem Kollegen ist es schließlich gelungen, den Inder von der Maschine zu ziehen. Bei der Festnahme leistete der Mann heftige Gegenwehr und nannte als Fluchtmotiv angebliche Probleme mit der Polizei aus der Vergangenheit.

Der gerammte Polizist wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

