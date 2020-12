Wiener Polizei vereitelt an Maria Empfängnis gleich zwei Drogendeals

Beamte der Einsatzgruppe Straßenkriminalität (EGS) erwischten am Dienstagabend zwei Personen, die mit Suchtmitteln gehandelt haben sollen. Ein 30-jähriger Nigerianer dürfte in der Nähe des Belvedere in Wien-Favoriten gerade Drogen an eine 33-jährige Frau verkauft haben, als sie sich als Polizisten zu erkennen gab.

Einige Stunden später wurden die Ermittler im Bereich des Stadtparks in Wien-Landstraße auf einen weiteren mutmaßlichen Dealer aufmerksam. Der 38-jährige Mann, ebenfalls nigerianischer Staatsangehöriger, soll seine Ware gerade einer 40-jährigen Frau verkauft haben.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen, auch die mutmaßlichen Käuferinnen wurden angehalten, zum Sachverhalt befragt und angezeigt.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: