Wien-Favoriten: Trio sprengt Zigarettenautomat

Am Montagmorgen wurde um 3.40 Uhr eine Frau in der Lavantgasse in Wien-Favoriten plötzlich wach, weil sie einen lauten Knall gehört hatte. Als sie nachschaute, was passiert war, sah sie drei Personen bei einem Zigarettenautomaten, der offenbar gesprengt worden war. Das Trio sammelte gerade Zigarettenpackungen auf. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die kurze Zeit später eine 18-jährige und einen 23-jährigen Österreicher und eine 19-jährige Slowakin anhalten konnte.