Fahndung: Mehrere Männer bedrohen Opfer mit Schusswaffe

Am 22. Oktober kam es gegen 13 Uhr in der Ungargasse in Wien-Landstraße zu einem Angriff auf einen 28-Jährigen. Die Polizei konnte nun Bilder einer Überwachungskamera sichern, auf denen die vier mutmaßlichen Täter zu sehen sind. Sie sollen den 28- jährigen in dessen Werkstadt angegriffen haben. Einer der Verdächtigen hatte eine Schusswaffe dabei, mit der er mehrmals auf das Opfer einschlug und es mit dem Umbringen bedrohte. Auch die anderen Männer sollen den 28-Jährigen geschlagen und getreten haben.