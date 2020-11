Wiener Polizei stoppt Schlepper am Weg nach Deutschland

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus hielten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zuge einer Routinekontrolle einen Kleintransporter in der Cumberlandstraße in Wien-Penzing an.

Der Lenker und der Beifahrer, zwei syrische Staatsbürger mit deutschen Konventionsreisepässen, verwickelten sich bei der Frage nach dem Reiseziel in Widersprüche und wurden sichtlich nervös. Die Beamten wurden daraufhin misstrauisch und öffneten den Kofferraum des Autos.

Dort fanden sie neun Personen. Die Männer, laut ersten Erhebungen dürfte es sich ebenfalls um Syrer handeln, sollen sich im Frachtraum des Fahrzeuges versteckt haben. Die Schlepper waren laut Polizei wohl auf dem Weg nach Deutschland.

Vorläufige Festnahmen

Die geschleppten Personen konnten sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und wurden vorläufig festgenommen. Der Lenker und der Beifahrer im Altern von 27 und 44 Jahren wurden wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.

Die Beamten stellten das Fahrzeug sowie sämtliche mitgeführte Beweismittel und Bargeld sicher. Das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Menschenhandel, hat die Ermittlungen übernommen. Die Einvernahmen der Beteiligten sind noch im Gange.

