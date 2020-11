Drogendealer setzen jetzt auf Lieferservice

Was muss man für die EGS für Fähigkeiten mitbringen?

Motivation aber auch Talent. Man muss relativ schnell und flexibel denken können. Observationen sind sehr dynamisch. Und Observationen sind unser tägliches Geschäft. Vor jeder Festnahmen gibt es auch eine Observation. Das kann dann ein kurzer, schneller Drogendeal sein, oder es kann auch länger dauern. Vor Kurzem haben wir drei Nächte hintereinander wegen Einbruchs observiert. Da braucht man natürlich eine ordentliche Ausdauer, eine verständnisvoll Familie und gute Kleidung. Da hat es drei Tage geregnet, du liegst im Dreck. Das muss man mögen. Die Beamten häufen sehr viel Wissen und Expertisen an, das muss man fördern und da arbeiten die Kollegen dann auch relativ autark. Das ist so, weil jede Tätergruppe andere Vorgehensweisen hat. Manche kommen mit der Straßenbahn, manche kommen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Das muss man wissen und deshalb ist es so wichtig, da ein Experte zu sein. Es ist wichtig zu wissen, auf was mach schauen muss. Die Erfahrung ist alles. Viele Täter haben eine gewisse Beharrungstendnenz, und wenn wir das wissen, dann liegen wir dort und schauen so lange, bis wir eine Tathandlung beobachten. Als EGS-Beamter, das ist wie beim guten Wein, je länger der bei uns bleibt, desto besser wird er. Es ist ein ständiges Hin und Her. Wir müssen einfach immer versuchen die Vorgehensweise zu verstehen. Da machen Täter auch teilweise Gegenobservationen, also beobachten uns.

Was ist das Schöne an dem Job bei der EGS?

Wir können auch den Schaden gleich wieder gut machen. Wenn am Monatsende ältere Menschen die ganze Pension abheben, was immer noch viele machen, dann wissen das die Täter. Darum überwachen wir immer Banken. Wenn dann etwas passiert, schreiten wir einfach schnell ein. Sollte der Taschendiebstahl schon passiert sein, können wir den Tätern schnell habhaft werden und die Opfer bekommen sofort ihr Eigentum zurück. Da bekommen wir viele Dankschreiben. Das ist das befriedigende. Da ist ein Sinn drinnen.

Gibt es eigentlich Frauen bei der EGS?

Es gibt insgesamt acht Frauen, sechs davon in den Gruppen. Es ist eher schwierig bei der EGS.

Und bei den Tätern?

Ja, also es sind gerade beim Eigentum immer wieder Frauen unterwegs. Daher ist es so wichtig, dass man nicht auf Klischees achtet. Das wäre absolut falsche. Beim Dealen sind es nur ganz selten Frauen. Die sind eher nur dabei und verwahren das Geld oder sind der Bunker also haben die Drogen bei sich.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in ihr E-Mail-Postfach: