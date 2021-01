Wiener Polizei schnappt Ladendieb und mutmaßliche Einbrecher

In der Nacht auf Montag rief ein Zeuge die Polizei gegen 1.45 Uhr in die Gudrunstraße in Wien-Favoriten. Der Mann beobachtete zwei Verdächtige, die in einen Baustellencontainer eingebrochen haben sollen. Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein und nahmen die beiden Verdächtigen - zwei Österreicher im Alter von 18 und 21 Jahren - in der Nähe fest.

Die beiden mutmaßlichen Diebe hatten laut Polizei eine größere Menge an Münzen dabei - sie sollen am Tatort einen Kaffeeautomaten aufgebrochen haben. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Ladendieb geschnappt

Am Montagabend stoppten Polizisten gegen 18.15 Uhr einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat. Der 21-jährige Tscheche soll in einem Geschäft in der Gablenzgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gestohlen haben. Die Polizisten stellten fest, dass der Verdächtige wegen zwei ähnlicher Fälle gesucht wurde. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Schmuck aus Wohnung gestohlen

Außerdem soll in der Penzinger Straße in der Nacht auf Dienstag ein Mann in eine ebenerdig liegende Wohnung eingebrochen haben. Ein Zeuge beobachtete den Verdächtigen dabei und rief die Polizei. Die Beamten erwischten den 35-jährigen Serben dabei, wie er aus einem eingeschlagenen Fenster ins Freie kletterte.

Der Mann wurde festgenommen - er soll Schmuck und ein originalverpacktes Handy dabeigehabt haben. Zudem wurde der Verdächtige bereits von der Staatsanwaltschaft Innsbruck gesucht.

