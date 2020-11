Wiener Polizei hebt mehrere mutmaßliche Drogendealer aus

Das Wiener Landeskriminalamt hat am Dienstag bei einer Hausdurchsuchung in Wien-Brigittenau einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Gegen 8.30 Uhr stürmten die Polizisten die Wohnung und fanden bei dem Verdächtigen 82 Gramm Kokain und 600 Euro mutmaßliches Drogengeld. Der 37-jährige Verdächtige wurde festgenommen.

Flucht über ein Vordach

Am Dienstagabend wurde in Wien-Favoriten eine weitere Wohnung durchsucht. Beamte der Fremdenpolizei hatten das Cannabis gerochen. Als der 17-jährige Verdächtige die Polizisten bemerkte, flüchtete er über ein Vordach aus der Wohnung und versteckte sich in einem Abluftschacht.

Die Beamten verständigten den Polizeihubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera herausfand, wo sich der Verdächtige versteckte. Mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr holten Beamte der WEGA den Mann aus dem Versteck und nahmen ihn fest. In der Wohnung wurden 831,77 Gramm Cannabis und 58,3 Gramm Cannabis-Harz sichergestellt.

