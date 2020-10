Wiener Polizei gibt Schreckschuss ab: Verdächtiger festgenommen

Bei der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus kontrollierten Polizisten am Dienstag einen Mann, doch dieser soll sich mit einem gefälschten Reisepass ausgewiesen haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Polizeiinspektion Sechshauser Straße gebracht.

Dort stellten die Beamten die Identität des Mannes fest: Es soll sich um einen 25-jährigen Algerier handeln, der bereits gesucht wurde. Als er in den Arrest gebracht werden sollte, ergriff der Mann die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, ein Schreckschuss wurde abgegeben.

Nach kurzer Zeit wurde der Mann erneut festgenommen, obwohl er sich noch mit Tritten und Schlägen gewehrt haben soll. Er befindet sich in Haft.

