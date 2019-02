Wiener Polizei fasst „die Königin der Taschendiebe“

Die Wiener Polizei schnappte eine Frau, die offenbar seit 1996 nur vom Taschendiebstahl lebte. Sie wird von der Polizei als „die Königin der Taschendiebe“ bezeichnet. Immerhin seit 1996 soll eine 40-jährige Bulgarin quer durch Europa gefahren sein und aus fremden Taschen gelebt haben. Sie war offenbar in Spanien, Frankreich, Tschechien, Deutschland und den Niederlanden aktiv, sogar ein deutscher Haftbefehl war auf die Frau bereits ausgestellt.

Der Wiener Polizei ist es nun gelungen, dem kriminellen Treiben der Dame ein Ende zu bereiten. Gelungen ist dies Beamten der Fremdenpolizei (AFA), die häufig durch die City streifen. Ihnen stach die Frau in der Kärntnerstraße in der Innenstadt ins Auge und sie verfolgten sie bis in eine Starbucks-Filiale.