Mutmaßliche Messer-Jugendbande am Bahnhof Floridsdorf aktiv

Die Wiener Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer mutmaßlichen Jugendbande: Die drei jungen Männer fuhren im Jänner am Nachmittag mit der Linie 31 in Richtung Brünner Straße. Die derzeit unbekannten Täter stiegen zu und bedrohten die Jugendlichen im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf mit einem Messer. Sie forderten Bargeld, schlugen in Richtung der Opfer und bespuckten sie. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Vorfall und stellte sich zwischen Opfer und Täter. Daraufhin verließen die drei Tatverdächtigen die Straßenbahn.