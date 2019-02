Tötung mit Messer in Wien: Mord oder nur ein Totschlag?

Der zweite Männermord des Jahres in Wien dürfte sich als Verzweiflungstat einer 38-jährigen Frau herausstellen. Laut KURIER-Informationen soll das Opfer seine Familie über Jahre tyrannisiert haben. Es soll mehrfach zu Gewaltübergriffen gekommen sein.

Am Samstagnachmittag war es offenbar wieder so weit. Der 40-jährige soll nach Angaben der Frau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Liesing wieder übergriffig gewesen sein. Die Tochter war zu diesem Zeitpunkt anwesend, der elf Jahre alte Sohn hielt sich entgegen ersten Meldungen nicht zu Hause auf.

Die 38-jährige Frau gab gegenüber der Polizei zu, ihren Ehemann getötet zu haben. Näheres über die Vorgeschichte wird in einer umfangreichen Einvernahme durch das Landeskriminalamt Wien geklärt werden.