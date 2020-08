Wiener Polizei erwischt jugendliche Sprayer auf frischer Tat

Drei Jugendliche sollen in der Nacht auf Mittwoch durch Wiens Straßen gezogen sein und Stromkästen und andere Flächen beschmiert haben. Eine Streife der Polizei hielt die 18-Jährigen schließlich in der Währinger Straße im 18. Bezirk an.

Die jungen Männer, von denen einer die ungarische, einer die polnische und einer die österreichische Staatsbürgerschaft hat, hatten laut Polizei Spraydosen dabei und zeigten sich sofort geständig. Sie wurden wegen zehn Sachbeschädigungen durch Graffiti auf freiem Fuß angezeigt. Nun wird ermittelt, ob das Trio auch für weitere Schmierereien verantwortlich ist, heißt es von der Polizei.