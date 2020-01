Neue App: Wer das Auto stehen lässt, kommt gratis ins Museum

Wer das Klima schont, soll künftig dafür belohnt werden - zumindest in Wien. Denn in der Hauptstadt startet am 26. Februar eine neue App im Testbetrieb, mit der umweltfreundlich zurückgelegte Wege bei - vorerst - vier Kulturinstutionen in Gratistickets umgetauscht werden können.

Die Software erkennt dabei die Art der Fortbewegung und rechnet die entsprechende CO2-Einsparung im Vergleich zu einer Autofahrt um. Je mehr Schadstoffe man durch den Verzicht auf den Pkw einspart, umso schneller wird ein Token generiert, erklärten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz. "Wir wollen CO2-Reduktion mit einem Kulturerlebnis belohnen", umriss Hanke das Ziel.

Pro 20 Kilogramm CO2-Vermeidung innerhalb des Stadtgebiets erhält man ein Token. "Das wird im Durchschnitt dann erreicht, wenn man circa zwei Wochen lang jeden Tag mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit fährt", erklärte Projektleiterin Christina Hubin von "Upstream Mobility", einem Tochterunternehmen der Stadt. Zusätzlich sollen im Herbst für alle während der Testphase eingelösten Tokens Bäume gepflanzt werden.

Vom Kristall zum Ticket

Der virtuelle Jeton erscheint dabei am Handy-Display als Kristall, der sich nach und nach füllt - und frappant an einen "Trivial Pursuit"-Spielstein erinnert. Pro Token gibt es dann eine kostenlose Eintrittskarte in eines der vier Partnerhäuser Wien Museum, Kunsthalle, Volkstheater oder Konzerthaus. Der User kann sich aussuchen, für welche angebotene Veranstaltung oder Ausstellung der digitale Gutschein eingelöst wird. Übertragbar ist das Gratisticket zumindest vorerst nicht, was auch mit rechtlichen Gründen erklärt wurde.