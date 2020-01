Kaup-Hasler: "Zweiseitige Liste mit Forderungen an den Bund"

Baustellen gibt es für die parteifreie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zur Genüge – angefangen vom Volkstheater bis zum Wien Museum. Nun kam noch das Künstlerhaus hinzu. In einem offenen Brief fordert die Wiener Perspektive, eine Interessensgemeinschaft der freien Szene, den Wiedereinzug ins dortige Theater. Die zuletzt vom Brut betriebene Spielstätte sei von relevanter Größe, man wolle sich nicht an die Ränder der Stadt vertreiben lassen. Gezeichnet ist der Brief von vielen Protagonisten der Szene, u.a. von Claudia Bosse, Philipp Gehmacher, Daniel Aschwanden, Elio Gervasi bzw. Mitgliedern von Gruppen wie Toxic Dreams, Theatercombinat und Gods Entertainment.