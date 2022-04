Wiener Ostermärkte: Vom größten Eierberg zum Ostereierbefüllen

In der Sonne flanieren und dabei in den Auslagen der hölzernen Stände nach österlicher Deko Ausschau halten. Die Handwerker stellen ihre Stücke aus und in der Luft liegt der Duft des Frühlings. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es heuer wieder so weit: Die Ostermärkte öffnen ihre Pforten.

Los geht es in diesem Jahr fast überall zeitgleich. Der April markiert den Beginn der österlichen Saison. So auch vor dem Schloss Schönbrunn. Rund 60 Aussteller präsentieren hier von 2. bis 19. April ihre Produkte. Ob Dekoration oder saisonale Köstlichkeiten, das Angebot ist vielfältig. Dazu gibt es aber auch Rahmenprogramm. Samstags, sonntags und am Ostermontag erklingen vor dem Schloss die Töne von Jazz- und Swing-Gruppen.