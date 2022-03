Eier-Versorgung nach Ostern auf wackeligen Beinen

Jährlich versorgen Legehennenhalter den Osterhasen mit tausenden Eiern. Und auch heuer ist „zumindest bis Ostern die Versorgung mit Frisch- und Färbeeiern in Österreich sichergestellt“, hieß es von Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, am Montag in einer Pressekonferenz. Doch danach könne man für nichts garantieren: Steigende Futter- und Energiekosten machten den Bauern wie nie zuvor zu schaffen.

7,4 Millionen Legehennen gibt es in ganz Österreich. 13 Prozent der Tiere finden sich im Bereich „Bio“, 26,5 Prozent leben Freiland. Berücksichtigt man auch Hobbyhalter, liege der Selbstversorgungsgrad mit Eiern hierzulande bei über 95 Prozent. Dieses Niveau wolle man halten. Ob das gelingt, sei jedoch fraglich. Denn nach Ostern werden jedes Jahr saisonbedingt viele Herden ausgestallt, die Stallungen gereinigt und nach etwa drei Wochen wieder belegt. Die Landwirtschaftskammer fürchtet, dass dieses Jahr bei vielen Bauern die Ställe leer bleiben werden.