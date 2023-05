Wiener MuTh muss Betrieb abseits der Sängerknaben zurückfahren

Budgetlücke stopfen?

Ihr Ziel wäre, zumindest ein oder zwei Zyklen auch in die neue Zeit zu retten, zeigte sich Hesse kämpferisch. So hofft man, 250.000 Euro durch neue Sponsoren, Gespräche mit Stadt und Bund über Projektförderungen sowie durch ein Benefizdinner am 14. Juni auftreiben zu können. So lasse sich die entstehende Budgetlücke von 200.000 Euro stopfen und noch etwas Mittel für Programm lukrieren. Auch auf Beiträge des Stammpublikums unter dem Motto "MuTh-Spende" hofft man.

Es gehe ihr nicht darum zu jammern, betonte Hesse: "Es kann eine Chance sein, etwas Neues daraus zu bilden." Denn technisch gilt das MuTh als einer der herausragenden Säle Wiens. Das für rund 15 Mio. Euro nach längeren Diskussionen ob des Standorts im Augarten-Spitz gebaute Konzerthaus bietet bis zu 413 Gästen Platz. In der laufenden Saison rechnet man mit gut 28.000 Gästen bei den 216 Veranstaltungen, was einer Auslastung von 58 Prozent entspräche.