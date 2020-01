Wiener Muhammed zeigt FPÖ-Nepp wegen "Muhammed-Hetze" an

"Zur Zielscheibe gemacht"

"Genug ist genug", konterte darauf Yüksek in einem Facebook-Video, das ihn vor einer Polizeistation in Favoriten zeigt. Er fühle sich durch Nepps Posting, das einen Vornamen "mit terroristischen und islamistischen Sachen in Verbindung" bringe "zur Zielscheibe gemacht und gedemütigt". Durch Hetze wie diese bestehe die Gefahr zunehmenden Mobbings oder dass etwa Jugendliche mit diesem Namen keine Lehrstelle bekommen, sagt Yüksek zum KURIER. "Weil es gibt immer welche, die sich beeinflussen lassen." Er wolle aber nicht in einer Gesellschaft leben, "in der ein Name darüber entscheidet, wie gut Freundschaften zwischen Menschen sein dürfen".

Rechtlich will der Politaktivist "bis zur letzten Instanz" gehen.