Wiener Mindestsicherung 1601 Mal gekürzt

In einer Anfragebeantwortung an Hungerländer bestätigt Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zwar, dass „die elektronische Schnittstelle“ mit dem ÖIF „noch nicht in Betrieb ist“, die Unterlagen allerdings „händisch im Akt“ notiert werden. „Der Vorwurf, dass die MA 40 nicht kontrolliert, ist radikal falsch. Wir haben eine 100-prozentige Kontrolldichte“, sagt Hacker. Das Ressort habe Konsequenzen aus einem Rechnungshofbericht gezogen, der die Abwicklung der Mindestsicherung massiv kritisiert hatte. Die ÖVP-Kritik findet Hacker „unterhaltsam“: Die Zahlen würden zeigen, dass sich die Flüchtlinge an die Regeln halten.

Laut Integrationsfonds hat sich die Stadt Wien seit Februar nur fünf Mal per eMail über die Absolvierung der Integrationsmaßnahmen erkundigt. Laut Hacker seien das keine „Anfragen“, sondern nur „Nachfragen“ gewesen.

Der elektronische Datenaustausch (Wien ist das einzige Bundesland, das nicht an die Schnittstelle zum ÖIF angebunden ist) scheitere aktuell an einem komplizierten EDV-System, vor allem aber am Datenschutz: Es gebe keine Datenschutzregelung zwischen den involvierten Behörden MA 40, Asylamt, AMS und Integrationsfonds.

„Wir haben ein permanentes Datenschutzproblem. Es braucht eine gesetzliche Grundlage, damit die Behörden Daten austauschen können“, sagt Hacker.

Wie viele Flüchtlinge in Wien im Sinne des Integrationsgesetzes Mindestsicherung beziehen, kann Hacker nicht „auf Knopfdruck“ sagen. Für den Vollzug sei die Grundgesamtheit egal, weil ohnehin jeder Akt von einem Referenten bearbeitet werde. Im März gab die MA 40 auf Nachfrage des Integrationsfonds an, dass die Gesamtsumme der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten ab 14 Jahre 18.900 betrug.