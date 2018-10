Wiener Marktstandler warten auf Strafen

Ortswechsel. Auch auf dem Viktor-Adler-Markt in Favoriten ärgert man sich über die neue Marktordnung. Im Gegensatz zu Kondsiolka steht Gastronom Bernhard Prokes am Freitagvormittag aber in einem gut gefüllten Beisl. Der Grund: Der Wirt hielt sich vom ersten Tag an nicht an die Marktordnung und gestattet seiner Stammkundschaft, die zu geschätzten 80 Prozent aus Rauchern bestehe, den Zug an der Zigarette.

„Ich lasse weiter rauchen, es geht um meine Existenz“, stellt er klar. Und an Dienstagen – „am schlechtesten Tag in der Woche“ – bleibe das Lokal trotz vorgeschriebener Öffnungszeiten zu. Die Verordnung der Stadt ist für ihn „wertlos“, sagt Prokes – der nun ebenfalls auf eine Strafe des Marktamts wartet und punkto Rechtsstreit in den Startlöchern scharrt.

Bis zur ersten Geldstrafe nach der Gewerbeordnung (zwischen 50 und 1090 Euro) könnte es allerdings noch etwas dauern. Denn beim Marktamt setzt man bis auf Weiteres auf Überzeugungsarbeit, erklärt Sprecher Alexander Hengl. Zumal sich nur 50 von insgesamt 750 Standlern nicht an die Verordnung halten würden. Die Hälfte davon am Schlingermarkt. Und selbst da erziele man Erfolge, so Hengl. Von 25 anfangs widerspenstigen Unternehmern hätten bereits drei angekündigt, sich ab kommender Woche an die Kernöffnungszeiten zu halten.