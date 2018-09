Marktstandler gehen bis vors Höchstgericht

Für verfassungswidrig hält Peter Neumeister, der auf dem Floridsdorfer Markt Obst und Gemüse verkauft, die neue Marktordnung. Nicht als einziger in der Branche. Dass ihnen das Regelwerk, das mit 1. Oktober in Kraft tritt, die Öffnungszeiten ihrer Geschäfte vorschreiben soll, wollen auch etliche seiner Kollegen nicht einfach hinnehmen. Und das absolute Rauchverbot ebenso wenig. Die Marktstandler wollen deshalb bis zum Verfassungsgerichtshof gehen.

Nach Neumeisters Ansicht ist im Bundesgesetz geregelt, dass Kaufleute eine bestimmte Zeitspanne offen haben können – nicht aber, dass sie müssen. Zudem wisse doch der Unternehmer selbst am besten, wann er sein Geschäft machen könne, argumentiert Fleischhauer Andreas Traxler, der sein Geschäft ebenfalls auf dem Floridsdorfer Markt hat. In den nun vorgeschriebenen Zeiten – von 15 bis 18 Uhr – kämen nur ganz wenige Kunden. Abzüglich der Personalkosten bleibe also kaum was vom ohnehin spärlichen Umsatz übrig.