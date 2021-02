Wiener Lokale öffnen für Corona-Tests

Wer sich nach gastronomielosen Monaten endlich wieder einmal einem Barkeeper anvertrauen will, hat seit Montag in Dino’s Apothecary Bar am Salzgries Gelegenheit dazu. Zwar werden in der gediegenen Cocktailbar noch keine Dinks serviert. Dafür macht das Lokal seinem Namen – Apotheker auf Englisch – alle Ehre. Denn hier werden gegen Vorlage von eCard und Ausweis kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests durchgeführt. Und zwar von den Barkeepern.

Das klingt abenteuerlicher, als es ist. Bar-Chef Heinz Kaiser ist im Zweitberuf tatsächlich Apotheker und schlägt mit dem aufsehenerregenden Angebot zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen platzt seine „Apotheke zum Guten Hirten“ in der Praterstraße während der Corona-Tests aus allen Nähten – weshalb er die vorübergehend leer stehende Bar als zusätzlichen Standort benützt. Und zum anderen ruft er sein Lokal in Erinnerung.