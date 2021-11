Wiener Lokalbetreiber soll bei 3-G-Kontrolle Hitler-Gruß gezeigt haben

Bei einer Kontrolle der Einhaltung der Coronamaßnahmen soll ein Mann nationalsozialistische Begriffe in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien geäußert haben.

Am Montagabend, kurz nach 20.30 Uhr, dürfte der 39-jährige Betreiber des Lokals seinen Unmut mit der Äußerung von Nazi-Begriffen gezeigt haben. Er soll auch "Heil Hitler" gerufen haben.

Die Polizei hat ihn daraufhin festgenommen und gemäß dem Verbotsgesetz angezeigt. Bei dem Betreiber ergab ein Alkotest einen Messwert von einem Promille.

