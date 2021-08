Wiener Lobau: Suche nach Messerangreifer läuft

Am Montag alarmierte in den Mittagsstunden ein Ehepaar die Polizei, weil ein Mann eine 42-jährige Frau am Josefsteg in Wien-Donaustadt mit einem Klappmesser attackierte haben soll. Die Frau erlitt laut Polizei Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper und an den Armen.

Der unbekannte Mann soll mit einem Mountainbike an der Frau vorbeigefahren sein, gewendet und sie ohne Grund attackiert haben. Zuvor habe es weder eine Auseinandersetzung noch Kontakt zwischen ihr und dem Verdächtigen gegeben. Nach der Messerattacke hat sich die Frau gewehrt und um Hilfe geschrien.

In der Zwischenzeit hat sich noch eine weitere Person als Zeuge des Messerangriffs gemeldet. Die gesuchte Person ist demnach 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, trägt eine Stoppelglatze und einen Dreitagesbart.

