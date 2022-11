Wiener Links-Partei droht mit Besetzung von Hotel Sacher

Bei Sacher kann man mit dem Aufruf von Links gar nichts anfangen. „Solche Aktivitäten schaden der Flüchtlingshilfe“, sagt Matthias Winkler, der Geschäftsführer der Hotel-Sacher-Gruppe. „Sacher hat sehr bewusst immer und immer wieder geholfen, dort wo es möglich war und immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Manchmal sichtbar, aber meistens ohne Öffentlichkeit.“

Mitarbeiter-Wohnungen für Ukrainer

Etwa hätte Sacher im Frühjahr mehreren ukrainischen Familien Zimmer im Hotel zur Verfügung gestellt. Nach mehreren Wochen und vielen Gesprächen hätten diese aber den Wunsch geäußert, lieber in privaten Unterkünften zu wohnen, weil sie dort selbst kochen und besser als Familie zusammen wohnen könnten.

Auch diese Unterkünfte hätte das Sacher in Form von Mitarbeiter-Wohnungen zur Verfügung gestellt und sogar neu eingerichtet. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben freiwillig Ikea-Möbel zusammengeschraubt, weil auch sie helfen wollten“, so Winkler.

Das Sacher-Engagement bestätigt auch der Salzburger Hotelier und früherer Neos-Abgeordnete Sepp Schellhorn, der mit „one hotel one family“ im Frühjahr eine europaweite private Initiative gestartet hat, um Flüchtlinge aus der Ukraine in Hotels unterzubringen. Die Sacher-Gruppe sei unter den Ersten gewesen, die sich beteiligt hätten. Viele Hoteliers würden einen Beitrag leisten – sie seien darum die falschen Adressaten für einen Protest, sagt Schellhorn. „Wenn das Sacher der Regierung gehören würde, würde ich es verstehen, aber so ergibt das keinen Sinn.“

Sein Fazit: „Wenn die Aktivisten zum Sacher kommen, stelle ich mich selbst davor und wehre sie ab.“