Wiener Linien erweitern Carsharing-Angebot mit Elektroautos

Nutzen kann man das Sharing-Angebot über die "sharetoo-App", in der das jweils passende Fahrzeug gebucht werden kann. Nach der Fahrt muss das Fahrzeug an den ursprünglichen Standort - dem eigens reservierten Parkplatz - zurückgebracht werden. 2,30 Euro kostet die Stunde, heißt es in der Aussendung.

Im Jahr 2021 wurden mit der E-Carasharing-Flotte 250.000 Kilometer zurückgelegt, berichten die Wiener Linien. Durchschnittlich werde ein Auto für etwa fünf Stunden ausgeliehen.