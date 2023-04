Wiener Lehrerin beschimpfte Kinder aus Syrien, Ukraine und Türkei

Bestätigt wird der Vorfall in der Neuen Mittelschule auch von Bildungsdirektor Heinrich Himmer. "Das ist ein sehr beleidigendes Verhalten, das werden wir mit ihr (Anm. der Lehrerin) gemeinsam bearbeiten, denn wir stellen in unseren Schulen nicht in Frage woher jemand kommt und was jemand ist."

Kommende Woche seien Gespräche mit der Lehrerin über die Zukunft geplant.